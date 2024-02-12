شاهد.. لمسات تريزيجية في الدوري التركي

ياسر رشاد - القاهرة - قاد محمود حسن تريزيجية المصري المحترف بصفوف طرابزون سبور التركي فريقه للفوز على هاتاي سبور بنتيجة هدفين دون رد فى ظهوره الأول بمسابقة الدوري ، عقب ختام بطولة كأس أمم افريقيا التى اقيمت بكوت ديفوار.

فيديو.. هدف تريزيجية في الدوري التركي

وسجل محمود حسن تريزيجيه هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 49، بعد عرضية رائعة من البلجيكي المخضرم توماس مونييه، وجهها المصري في مرمى الضيوف وفي الدقيقة 77 سجل المقدوني إنيس بردهي الهدف الثاني بعد تمريرة ديستان، ليؤمن الفوز للمضيف.

وغادر تريزيجيه ملعب المباراة في الدقيقة 85 بعد ضمان الفوز، ليدخل بدلًا منه فونتاس.

بهذه النتيجة يتواجد طرابزون سبور في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بينما هاتاي يتجمد رصيده عند النقطة 28 في المركز الثاني عشر.