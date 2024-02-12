أهلي 2009 يخسر أمام سيراميكا في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٩ أمام ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الإثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ٢١ من بطولة الجمهورية.

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بهذه النتيجة تجمد رصيد «أهلي ٢٠٠٩» عند ٤١ نقطة، وسجل ٣٧ هدفًا مقابل ١٨ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٩ بالأهلي كلا من ياسر محمدين مديرًا فنيًّا، وياسين كامل مدربًا مساعدًا، وأحمد بلبل الهادي مدرب الحراس، وأحمد إبراهيم الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

