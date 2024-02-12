كولر يرفض رحيل مايسترو الاهلي

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لـ الاهلي، رحيل مايسترو وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسبما ذكرت التقارير.

وكانت تداولت أنباء في الفترة الماضية، حول اقترب المالي أليو ديانج، نجم وسط النادي الاهلي، من الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف.

وأفادت التقارير في وقت سابق، بأن مارسيل كولر، يرحب برحيل ديانج في نهاية الموسم، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه كوكا.

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وبحسب التقارير الأخيرة، فإن كولر، متمسك ببقاء أليو ديانج مع القلعة الحمراء، ولا نية لبيه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وفي سياق آخر، يستعد الاهلي للسفر بعد غد الأربعاء، إلى الجزائر على متن طائرة خاصة، لمواجهة نظيره شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

وستقام مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد، في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.