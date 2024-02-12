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نجم الأهلي يوجه رسالة مؤثرة بعد وفاة والده

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ياسر رشاد - القاهرة - وجه أحمد نبيل "كوكا" ، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، رسالة مؤثرة بعد وفاة والده خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتب كوكا عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام:" آخر صورة لوالدي ليلة الجمعة الساعة 3 فجر اليوم الذي توفى به وكان جالساً بمفرده والتقط الصور في منزله".

وأضاف:" كنت تعلم أن هذه الصورة الأخيرة لك ، لم يكن معتاداً على التصوير بمفرده وترك لنا الضحكة في هذه الصورة لنتأكد أنه في الجنة".

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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