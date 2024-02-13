غزل المحلة يواجه سمنود غداً ودياً استعداداً لمباراة دجلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول في نادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني الكابتن أحمد عيد عبد الملك مباراة وديـة غداً أمام سمنـود في الثالثـة عصراً على ستاد غزل المحلة ضمن استعدادات الفريق لمواجهـة وادي دجلة في الجولة الثانيـة من الدور الحاسم لدوري المحترفين .

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ويعمل عيد على تجهيز كل لاعبيـه وإتـاحة الفرصـة أمام الجميع وتصعيد عدد من الناشئين خاصة في ظل ضغط المباريات والإصابات المتكررة التي يعاني منها الفريق .

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المتصدر بتروجيت وبفارق الأهداف فقط عن الوصيف وادي دجلة.