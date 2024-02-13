طارق السعيد: محمد صلاح سيكون مثالي مع حسام حسن

ياسر رشاد - القاهرة - أكد طارق السعيد نجم نادي الأهلي الزمالك السابق، أن بعض لاعبو منتخب مصر السابقين والأساطير تحديدًا لا تحب أن يحقق المنتخب انجازات في عدم وجودهم.

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وتابع السعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الحديث عن وجود أزمة مرتقبة بين حسام حسن ومحمد صلاح، غير صحيح بالمرة والتعامل سيكون مثالي بين الطرفين، وصلاح سيكون أفضل معه".

وأضاف طارق السعيد: "محمد صلاح هو في النهاية فرد داخل المنتخب الوطني وحسام حسن المدير الفني، وسيكون التعامل جيد ولا توجد أي مشكلة بين الطرفين كما يتردد".

واختتم نجم الأهلي والزمالك السابق: "تصريحات أيمن عبدالعزيز مدرب منتخب مصر السابق، خانه التعبير في تصريحاته التي أطلقها عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية، وأنا أعذره نتيجة أحداث داخل المعسكر والعشوائية في البطولة، والتاكتيك داخل الملعب يكون بنسبة 50% على الأقل وليس 10% فقط".