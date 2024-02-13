عرض أوروبي خيالي يحاصر نجم الاهلي

كشفت مصدر داخل النادي الاهلي، عن وجود عرض خيالي من أحد الأندية الأوروبية، التي ترغب في ضم نجم المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

أصبح لاعبو الاهلي مطمع للعديد من الأندية الكبرى في العالم، نظراً للمستوى الذي يقدمه اللاعبين مع الأحمر في الآوان الأخيرة.

وتلقى أبرز نجوم الاهلي، عدة عروض أوروبية في الفترة الماضية، على رأسهم إمام عاشور ومحمد عبد المنعم، والمالي أليو ديانج.

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وعلم “كورة 365″، أن أحد الأندية الأوروبية ترغب في التعاقد مع مروان عطية، نجم الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت المصدر، بأن العرض المقدم لضم مروان عطية في الصيف سيكون مقابل 4 ملايين دولار، مشيراً أن إدارة القلعة الحمراء قررت دراسة الصفقة نظراً للمبلغ المالي الضخم.

يعد مروان عطية من أبرز لاعبي الاهلـي في الفترة الماضية، كما أنه من العناصر الأساسية في تشكيل المدرب السويسري مارسيل كولر.

الجدير بالذكر، أن إدارة اللقلعة الحمراء، ضمت ثلاث نجوم جديدة في الميركاتو الشتوي بالموسم الحالي، على رأسهم وسام أبو علي، ومحمود الزنفلي، وعمر كمال عبد الواحد.