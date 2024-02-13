ضياء السيد: نهائي كأس مصر لن يكون سهلا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن هناك أحاديث كثيرة خاطئة عن محمد صلاح لاعب منتخب مصر، وهناك البعض يريد ترديد أقاويل خاطئة وهم بمثابة "شياطين" يحاولون اطلاق المزيد من الشائعات، لكن صلاح لا يهتم بمثل هذه الأقاويل مطلقًا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر يريد إقامة معسكر مبكرًا من أجل تجهيز اللاعبين المحليين مع انضمام المحترفين في وقت لاحق، والجماهير ستطالبه بالكثير خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف: "المباريات الودية التي سيخوضها منتخب مصر مع حسام حسن ستكون جيدة بالنسبة له وهو فرصة رائعة للجهاز الفني لاكتشاف عناصر مميزة، ولابد أن يضم لاعبين جدد في المرحلة القادمة، وهذا شئ أساسي بالنسبة له".

وأكمل: "اتوقع ضم بعض اللاعبين من صفوف المنتخب الأوليمبي، وممكن يضم رمضان صبحي وهو لاعب دولي لكنه ابتعد عن المنتخب مؤخرا لأنه لم يكن في أفضل مستوياته".

وتابع: "اتحاد الكرة أضاع عام ونصف في ظل عدم وجود تخطيط من جانبهم أو من المدرب البرتغالي فيتوريا، ولم يتم محاسبته مطلقا أو الجلوس معه لمعرفة تطورات عمله".

وزاد: "من أهم عيوب اتحاد الكرة عدم اللجوء للعمل المؤسسي، بل يتم الاعتماد على فرد واحد في إدارة المسابقات، وكان المفترض وجود 5 أفراد على الأقل، لا يوجد نظام واضح في الجبلاية، مع احترامي لجميع الأشخاص داخل الاتحاد".

وأضاف: "لا يجب توجيه نصائح لـ حسام حسن، فهو لديه أفكار معينة يجب عليه أن ينفذها، والبعض الآن ممن يوم بتوجيه كلام له قد ينتقده لاحقا، يجب أن يتم تركه يعلم في صمت".

وأشار إلى أن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر لابد من النزول بالأعمار السنية، مع تدعيم بعض المراكز بوجوه جديدة، وأي مخططات لتطوير أو ضم لاعبين ستكون بعد عام على أقل تقدير، مع ضرورة مراعاة ذلك، وابعاد حسام حسن عن الضغوط.

وأكد ضياء السيد، أن الزمالك قام بجلب لاعبين مميزين ومدرب متزن، والنادي الأهلي لديه استقرار ولكن لا زال هناك شهر على نهائي الكأس، والمباراة لن تكون سهلة مطلقًا، والأجواء بالتأكيد ستكون رائعة.

وأتم: "مواجهة نهائي الكأس صعبة والفريقين لديهم لاعبين مميزين، وعبدالله السعيد لاعب كبير ولديه خبرات وسيمنح زملائه في الفريق دفعة جيدة، ومن العناصر المميزة أيضا محمد شحاتة لو تم توظيفه جيدًا في مركز رقم 8، وكذلك أحمد حمدي من العناصر الجيدة، ولا أعرف عددًا من اللاعبين جيدا مثل ياسر حمد أو زياد كمال، ومحمد عاطف سيحتاج لبعض الوقت ومهاب ياسر سيأخذ بعض الوقت أيضا للظهور بشكل أساسي".