محمود البنا : الدول الخارجية تقدر قيمة حكم الكرة المصري

ياسر رشاد - القاهرة - علق محمود البنا الحكم الدولي في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي ، على المستوى الذي قدمه طاقم التحكيم المصري خلال مشاركته الاخيرة في منافسات بطولة كأس الأمم الافريقيه التي اقيمت فعاليتها بدوله كوت ديفوار وانتهت مساء الاحد الماضي بتتويج اصحاب الارض باللقب السادس تاريخيا لهم بعد التفوق على نيجيريا بثنائية مقابل هدف.

وقال البنا خلال تصريحاته ..

- مستوى التحكيم المصري في الداخل مثله مثل الخارج، برا العين بتكون محايدة، لكن في مصر بيبقى الجمهور عنده انتماء لفريقه، وبيبقى عايز فريقه دايما كسبان.

- طبيعي بيتم تخفيض عدد الحكام بعد دور الستة عشر من كأس الأمم ومصدر الأخبار التي تشير إلى استبعاد الحكام بسبب خطأ بعينه معروف ودائما ما يوزع تلك الأخبار.

- لما يرجع الدوري هيحصل أخطاء وده طبيعي بس ياريت نشوفها بنفس العين المحايدة اللي شافتنا في كأس الأمم.

- نحتاج إلى الصبر على حكامنا خلال الفترة المقبلة.