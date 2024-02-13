شبانة: لا أريد أن نسمع كلام عن مؤجلات الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك المزيد من التأجيلات الخاصة بمباريات الأندية المصرية خلال المرحلة المقبلة، بسبب ارتباطات الفرق بمواجهات الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن بيراميدز سوف يستفيد من تأجيل لقاء الأهلي في الدوري، خصوصا بعدما استقدم مدرب جديد ورحل عبدالله السعيد عن صفوفه إلى الزمالك.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "بيراميدز كان يعترض في الموسم الماضي على تأجيلات الأهلي والزمالك بسبب الارتباطات الإفريقية، لكنه لن يعترض على تأجيل مباراته أمام الأهلي المقررة يوم 27 فبراير الجاري".

وأضاف: "الأمور سوف تسير وفقًا للوائح، في ملف التأجيلات، والأهلي لم يخوض 6 مواجهات فقط في الدوري، وسيخرج البعض للحديث عن العدالة والمنافسة، فهل كان مطلوبًا من الأهلي الاعتذار عن اللعب في كأس السوبر الإفريقي أو الدوري الإفريقي أو كأس العالم للأندية أو كأس سوبر الأبطال".

وزاد: "الأهلي لعب 22 مباراة في الفترة الماضية، هناك فرق لعبت نصف عدد هذه المباريات، واعلم أنه سيكون هناك حالة تذمر من جانب البعض الذين سيخرجون للحديث عن تأجيلات الفريق الأحمر، والعدالة والمنافسة وهذه الأقاويل، في وقت يخرج فيه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ويعلن عن مواعيد بعض المباريات بشكل مفاجئ".

وأكمل: "هناك تضارب بين عامر حسين وأحمد دياب رئيس الرابطة بسبب مواعيد نهاية الموسم، في ظل المفاجآت التي تحدث خلال الموسم، وهناك بعض المواعيد يتم تحديدها بشكل مفاجئ".