الزمالك يرمي الكرة في ملعب شيكابالا لحسم مصيره

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، منح محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الكروي الأول، حرية تجديد عقده.

وينتهي عقد شيكابالا مع الزمالك في نهاية الموسم الكروي الجاري، وحتى الآن لم يتم تجديد عقده أو حسم موقفه من الاستمرار أو الاعتزال.

وبحسب الإعلامي أمير هشام، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “بلس 90″، فإن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، يرغب في تجديد عقد شيكابالا، خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح أن مسؤولو القلعة البيضاء، قرروا عقد جلسة مع قائد الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة، لحسم مستقبله.

وأشار هشام، إلى أن الزمالك قرر منح شيكابالا، حرية وضع مدة التجديد التي يرغب بها، في العقد الجديد.

واختتم: “النادي سوف يقدر اللاعب بشكل مميز للغاية، وسوف يتم منحه أكبر راتب له في تاريخه مع الفريق في عقده الجديد”.