أن بي أيه: تمبروولفز يحسم مواجهته مع كليبرز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : عاد مينيسوتا تمبروولفز منتصراً من ملعب منافسه على زعامة المنطقة الغربية لوس أنجليس كليبرز 121 100، فيما عاش الوافد الجديد الفرنسي فيكتور ويمبانياما أمسية تاريخية في فوز سان أنتونيو سبيرز على تورونتو رابتورز 122 99 الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في لوس أنجليس، حسم تمبروولفز مواجهته مع كليبرز وابتعد عنه بفارق مباراة ونصف في صدارة المنطقة الغربية بفضل جهود الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز وأنتوني إدواردز اللذين سجلا 24 و23 نقطة توالياً، وأضاف الفرنسي رودي غوبير 17 نقطة مع 10 متابعات في الفوز الثالث للضيوف في آخر أربع مباريات.

وكانت الفرصة قائمة أمام كليبرز كي يضيق الخناق على تمبروولفز، لكنه لم يستغلها وتراجع بهزيمته السابعة عشرة هذا الموسم (مقابل 35 فوزاً) الى المركز الثالث بفارق نصف مباراة خلف أوكلاهوما سيتي ثاندر، وذلك رغم جهود بول جورج وكواي لينارد (18 نقطة لكل منهما) وجيمس هاردن (17).

وفارق الـ21 نقطة لا يعكس كامل مجريات اللقاء، إذ دخل تمبروولفز استراحة الشوطين متخلفاً 49 53 قبل أن يفرض سيطرته في الربع الثالث الذي حسمه 40 19 بعدما سجل في نهايته 12 نقطة مقابل اثنتين فقط لمضيفه، بينها 8 نقاط متتالية لإدواردز، ليدخل الربع الأخير متقدماً 89 72.

وعرف تمبروولفز كيف يتعامل مع هذه الأفضلية وحتى أن الفارق بينه وبين مضيفه وصل الى 24 نقطة، قبل أن يستقر في النهاية عند 21.

وفي تورونتو، واصل "المبتدئ" ويمبانياما تألقه في موسمه الأول بتحقيقه ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل"، وذلك بعدما سجل 27 نقطة مع 14 متابعة و10 اعتراضات دفاعية (بلوك)، واضعاً بذلك حداً لمسلسل هزائم سبيرز عند سبع مباريات متتالية وملحقاً برابتورز الهزيمة الخامسة والثلاثين.

وبات ابن العشرين عاماً أول لاعب يحقق 10 اعتراضات دفاعية ضمن "تريبل دابل" منذ 22 كانون الثاني/يناير 2021 حين سجل كلينت كابيلا 13 نقطة مع 19 متابعة و10 "بلوك" خلال مباراة فريقه أتلانتا هوكس مع مينيسوتا.