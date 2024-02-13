بيبي يعلق على مستويات منتخب الرأس الأخضر

ياسر رشاد - القاهرة - علق بيبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي رايو فاليكانو الإسباني ومنتخب الرأس الأخضر على المستويات الذي قدمتها بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023.



ونجح منتخب كاب فيردي "الرأس الأخضر" في جذب الأنظار إليه بعدما قدم مستويات مميزة خلال النسخة الماضية من البطولة.

وكان منتخب كوت ديفوار قد توج بلقب كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف واحد.

تصريحات بيبي

تحدث بيبي في تصريحات تلفزيونية، حيث قال:"بالتأكيد سعيد بالمستويات التي قدمناها في كأس أمم إفريقيا 2023، وسعيد إن فريقنا أثبت عالميًا أن لدينا لاعبين يستحقون الاحتراف، شرف كبير لي أنني أحد عناصر المنتخب، وهذا يؤهلني للعب في أفضل الأندية في أوروبا".

وأضاف: "الهدف الذي سجلته في منتخب موزمبيق تدربت عليه كثيرًا".

وأكمل: "بالطبع، أنا أتدرب على التسديد بقوة من خارج منطقة الجزاء، وعندما تأتي فرصة للتصويب من الأماكن الخاصة التي أتدرب عليها أفعل ذلك".