ملامح قائمة الاهلي لمواجهة شباب بلوزداد.. غياب فريق كامل

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي على قائمة فريقه التي تخوض مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

يستعد فريق الاهلي، لمواجهة شباب بلوزداد، التي تجمع بينهما في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بهذا الموسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد على ملعب ملعب 5 جويلية، يوم الجمعة الموافق 19 فبراير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

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ويغيب عن الأحمر في هذا اللقاء 11 لاعبًا وهم؛ محمد الشناوي ومحمود متولي ووسام أبو علي ومحمد الضاوي كريستو وأليو ديانج وبيرسي تاو وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح بداعي الإصابة.

بينما يغيب عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي لعدم القيد الإفريقي.

قائمة الاهلي لـ مباراة شباب بلوزداد

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – مصطفى مخلوف.

الدفاع: علي معلول – كريم الدبيس – أكرم توفيق – محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – رضا سليم – كريم فؤاد.

الهجوم: أنتوني موديست – محمود عبد المنعم كهربا