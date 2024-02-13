الاهلي يرفض طلب حسام حسن بعد توليه تدريب منتخب مصر

رفض مجلس إدارة النادي الاهلي، طلب حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، بعد تواليه قيادة الفراعنة في الفترة القادمة، خلفاً لـ فيتوريا.

تولى حسام حسن مهمة تدريب منتخب مصر، بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا، الذي فشل في العبور بالفراعنة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2023.

علماً بأن منتخب مصر بقيادة فيتوريا، ودع بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، من دور الـ 16 بعد هزيمته أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

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أفادت التقارير في الساعات الماضية، أن حسام حسن طلب انضمام سامي قمصان، مدرب الاهلي، إلى الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.

وأشارت إلى حسام حسن يرى، أن سامي قمصان، هو الأنسب ليكون مدرب مساعد إلى جانب طارق سليمان المدرب العام، وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى.

وأكدت على أن الاهلي رفض رحيل سامي قمصان لجهاز منتخب مصر الجديد، نظراً لحاجة القلعة الحمراء لخدماته.

موعد مباراة الاهلي القادمة

ويستعد الاهلي في الوقت الحالي، للمباراة التي تنتظره أمام شباب بلوزداد، في إطار مؤجلات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد على ملعب ملعب 5 جويلية، يوم الجمعة الموافق 19 فبراير الجاري.

وتنطلق صافرة المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، المقرر إذاعتها عبر قناة بي إن سبورتس.