الأهلي يفوز على طلائع الجيش في دوري اليد

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين ‏ضمن منافسات بطولة الدوري.‏

أقيمت المباراة على صالة الجيش، وقدم خلالها الفريقان أداءً قويًّا للغاية على الصعيدين الدفاعي والهجومي والتصويبات القوية.‏

تقدم «رجال يد الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 18-9، واستمر التفوق للفريق، لينتهي الشوط الثاني والمباراة بفوز الفريق بنتيجة 33-‏‏22.‏

وكان «رجال يد الأهلي» قد فاز على سموحة في المباراة السابقة بنتيجة 26-21.

ومن المقرر أن يلتقي «رجال يد الأهلي» في المباراة المقبلة مع فريق الزمالك، على صالة 6 أكتوبر، ضمن منافسات بطولة الدوري.