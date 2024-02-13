الأهلي يفوز على طلائع الجيش في دوري اليد

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.
أقيمت المباراة على صالة الجيش، وقدم خلالها الفريقان أداءً قويًّا للغاية على الصعيدين الدفاعي والهجومي والتصويبات القوية.
تقدم «رجال يد الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 18-9، واستمر التفوق للفريق، لينتهي الشوط الثاني والمباراة بفوز الفريق بنتيجة 33-22.
وكان «رجال يد الأهلي» قد فاز على سموحة في المباراة السابقة بنتيجة 26-21.
ومن المقرر أن يلتقي «رجال يد الأهلي» في المباراة المقبلة مع فريق الزمالك، على صالة 6 أكتوبر، ضمن منافسات بطولة الدوري.