سان جيرمان يخشى ريال سوسيداد بدوري الأبطال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض باريس سان جيرمان، الذي ما زال يحلم بالتتويج بدوري الأبطال للمرة الأولى، مواجهة محفوفة بالمخاطر، حينما يستضيف ريال سوسيداد، مساء اليوم، حيث ستكون هذه هي المباراة الأولى التي تجرى بين الفريقين في البطولات القارية.

ويبحث سان جيرمان عن مواصلة نتائجه الجيدة تحت قيادة مديره الفني الإسباني لويس إنريكي، بعدما حقق 8 انتصارات وتعادلا وحيدا خلال لقاءاته التسعة الأخيرة في مختلف المسابقات المحلية.

وكان الفوز 3 / 1 على ليل في باريس السبت الماضي بالدوري الفرنسي، آخر انتصارات سان جيرمان قبل لقائه الأوروبي الهام، ليعزز موقعه في صدارة ترتيب البطولة المحلية، التي توج بها 9 مرات في المواسم الـ11 الأخيرة.

ويطمع سان جيرمان في الظهور بصورة أفضل عما كان عليه في دور المجموعات بدوري الأبطال، حيث صعد لمرحلة خروج المغلوب بشق الأنفس وانتظر حتى الجولة الأخيرة لحسم تأهله، بعدما كان قريبا من وداع المسابقة مبكرا.

وتواجد سان جيرمان في المركز الثاني بالمجموعة السادسة، التي ضمت بوروسيا دورتموند الألماني وميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي، برصيد 8 نقاط، عب تحقيقه فوزين وتعادلين وخسارتين، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على ميلان، صاحب المركز الثالث، الذي تساوى معه في نفس الرصيد من النقاط.

ولن تكون مهمة سان جيرمان سهلة أمام سوسييداد بقيادة مديره الفني المحلي إيمانول ألجواسيل، صاحب المركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني حاليا.

ويحلم سوسييداد بمواصلة مفاجآته في دوري الأبطال أمام فريق العاصمة الفرنسية، لاسيما بعدما بلغ دور الـ16 بفضل تصدره ترتيب المجموعة الرابعة، التي ضمت أندية عريقة بحجم إنتر ميلان الإيطالي، الفائز باللقب القاري 3 مرات ووصيف النسخة الماضية للمسابقة، وبنفيكا البرتغالي، الذي توج بالمسابقة مرتين في ستينيات القرن الماضي، وريد بول سالزبورج النمساوي.

وحصل سوسييداد على 12 نقطة خلال مشواره بالمجموعة، حيث حقق 3 انتصارات و3 تعادلات في مبارياته الست التي لعبها، حيث يعتبر ضمن 6 أندية حافظت على سجلها خالية من الهزائم في دور المجموعات.

ورغم ذلك، يعاني سوسييداد من النتائج المهتزة على الصعيد المحلي في الفترة الأخيرة، حيث فشل في تحقيق أي انتصار خلال لقاءاته الأربعة الأخيرة سواء بالدوري الإسباني أو كأس الملك.