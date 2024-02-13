نتائج اجتماع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - عقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبوالحسن اجتماعا اليوم الثلاثاء لمناقشة العديد من الملفات الهامة في إطار مساعي المجلس نحو إعاده قلعة الدراويش لأمجادها حيث قرر الأتي :

* توجيه الشكر لكل من ساهم في إنهاء أزمة رفع حظر القيد عن النادي مع توجيه خالص الشكر و التقدير للنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية و جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

* اعتماد التقرير الفني للجنة الكرة برئاسة الكابتن علي أبو جريشة بشأن اللاعبين الذين تم الاستغناء عنهم بالإضافة لاعتماد الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي لدعم الفريق الاول لكرة القدم بناء على التقرير الفني .

* توجيه الدعوة للواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لزيارة النادي.

ومن جانبه ، يستمر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، عمله بشكل مكثف لحل القضايا التي تهدد النادي بإيقاف القيد مرة أخرى، وذلك من أجل استقرار الأوضاع داخل قلعة الدراويش من جديد.

وجمعت جلسه استماع عبر فيديو كونفرنس، اليوم، الثلاثاء، مسئولي الإسماعيلي، مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لمناقشة الوضع في قضية اللاعب الإيفواري جان موريل.

وسدد الإسماعيلي في وقت سابق 40 ألف دولار، رسوم استئناف على الحكم الصادر من غرفة تسوية النزاعات، لصالح اللاعب .

ونجح مجلس إدارة الإسماعيلي في وقت سابق من سداد مستحقات التونسي نور الزمان الزموري، والإسباني خوان كارلوس جاريدو، والناميبي بينسون شيلونجو، بالإصافة إلى سداد مستحقات نادي كورهوجو الإيفواري الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالي، ومستحقات نادي ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري.

وتمكن مجلس إدارة النادي من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادي مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى.