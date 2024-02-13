مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة تعلن تجديد الثقة في سيد حزين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة تلقيها إخطارا رسميا من رئاسة مجلس الوزراء بتجديد الثقة في سيد حزين وكيلا لوزارة الشباب والرياضة ومديرا للمنطقة لفترة إضافية .

وشهد سيد حُزين أمس الإثنين رفقة أعضاء مجلس ادارة نادي الغابة أخر التطويرات الخاصة بافتتاح منشات اجتماعيه ورياضية جديدة هناك تزامنا مع قدوم اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

يأتي ذلك التطوير تماشياً مع اهتمام القيادة السياسية في هذا الشأن بالمتابعة والرصد المستمر لاحتياجات ومطالب المنشآت الشبابية والرياضية وتلبية الجوانب المطلوبة لتأهيل قدرتها على تنظيم الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والتى تأتى ضمن خطة الدولة للنهوض بقدرات شباباها على كافة المحاور.

وتجدر الاشارة الى انه شملت عمليات التجديد الأخيرة التي أقيمت بالنادى على حمام سباحة نصف أوليمبى وملاعب كرة القدم القانونى وملعب الأطفال وملعب البدل تنس وملعب الريشة الطائرة ومكتبة النادى وصالة متعدة المهام.