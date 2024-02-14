أمين عمر : التحكيم المصري ضحية لعبة الانتماءات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أمين عمر الحكم الدولي، أن مستواه الذي ظهر به في بطولة كأس الأمم الإفريقية، جاء نتيجة جهد وتعب وعمل كبير ثم توفيق من الله خلال المباريات.

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وتابع عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كان من الشرف أن يتولى طاقم تحكيم مصري بالكامل مباراة الافتتاح بسبب ثقة لجنة الحكام الإفريقية".

وأضاف أمين عمر: "اللجنة التحكيمية عقب مباراة الافتتاح أثنت علينا وقدمت لنا الشكر على الأداء وطايرة بأداء الحكام المصريين، لدرجة أن حكام البطولة تواصلوا معنا وقالوا لنا أحرجتونا قبل أن نخوض المباريات، وهو ما جعلني ألمس نجاحنا".

واستطرد الحكم الدولي: "الانتقادات الجماهيرية في الكرة المصرية والمقارنة بين الأداء الذي ظهرنا به في الكان والدوري، طبيعية خاصةً أن الجماهير تنظر للحكم بالانتماء ورغبتهم في احتساب الألعاب لصالح فريقهم، ولكن الحكم المصري هو واحد سواء في الدوري أو المحافل الأخرى، ولكن الضغوط في إفريقيا تكون أكبر على الحكم، خاصةً أننا نرغب في الظهور بشكل جيد للإستمرار في البطولة أو معسكرات فيفا بالإضافة إلى تشريف الكرة المصرية".

وقال: "التحكيم في الكرة المصرية فيه دور سلبي وهو أن الحكم من الوارد يبتعد عن المباريات لمدة 40 يومًا سواء قدمت أداء مميز أو أداء سئ بسبب التدوير".

واختتم: "تحدثنا مع بيريرا على هامش بطولة كأس السوبر المصري الأخيرة، من أجل أن يكون هناك عدل في توزيع المباريات وأنه لا بد أن يكون الحكم رجله في الملعب، ولكن رد بشكل غير لائق أرفض الإفصاح عنه".