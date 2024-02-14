أمير هشام: غياب حازم إمام وبركات عن توقيع عقود حسام حسن غير مبرر

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، غياب حازم إمام ومحمد بركات أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، عن توقيع عقد حسام حسن لتدريب منتخب مصر بالفترة المقبلة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "لا يصح أن يغيب ثنائي من أهم لاعبي كرة القدم السابقين وعضوين مسؤولين عن ملف الكرة، عن أهم حدث وهو تعيين مدير فني جديد للمنتخب الوطني".

واضاف أمير هشام: "هل غياب الثنائي عن التواجد له علاقة بعدم رضاهم عن التعاقد مع حسام حسن؟ ولكن كنت أتمنى تواجد الثنائي كنوع من الدعم وغيابهم غير مبرر".