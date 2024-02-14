أمين عمر يكشف موقفه من إدارة نهائي كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أمين عمر ، ركلة الجزاء التي عدت بها في مباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا كان هناك فيها توفيق من الله بشكل كبير، ولكن في البداية لم أرى أن اللاعب ارتكب خطأ ثم ارتدت بهدف.

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وتابع عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تقنية الفيديو تحدثت معي في السماعة، ثم عدت وفوجئت بوجود خطأ وعدت لألغي الهدف ثم احتسبت ركلة جزاء، واللجنة طايرة باللعبة والقرار".

وأضاف أمين عمر: "كان نفسي اتواجد في النهائي مع الافتتاح ولكن من كرم ربنا حصلت عليه إدارة نصف النهائي ومباريات نصف النهائي دائمًا تكون أصعب من النهائي".

واختتم: "أشكر الإعلام المصري الذي أشاد بنا بشكل كامل لأول مرة وأتمنى أن يستمر الدعم لنا في المرحلة المقبلة، ولم يبلغني أحد بإدارة مباراة نهائي كأس مصر حتى الآن، وأي حكم مصري جدير بتحكيم أي مباراة".