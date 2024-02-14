فرج عامر: حسام حسن قادر على إستعادة هوية منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة باختيار حسام حسن لتولي تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته عقب الإخفاق في بطولة أمم إفريقيا 2023.



وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية "TeN":

قرار اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بإسناد المهمة إلى حسام حسن لقيادة المنتخب الوطني "صائب"، حيث أن التوأم قادران على إعادة الهوية للفراعنة بعد الظهور بآداء مخيب للآمال في أمم إفريقيا والوداع من دور الستة عشر أمام الكونغو الديمقراطية.

وأضاف: تجربة حسام حسن في سموحة كانت مثمرة للغاية، حيث أنقذ الفريق من الهبوط في فترة صعبة للغاية، كما أنه اكتشف بعض اللاعبين وساهم في تطوير البعض الآخر وعلى رأسهم أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك الحالي.