مفاجآت في تشكيل الاهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في إطار مؤجلات الجولة الرابعة من بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

يلتقي فريق الاهلي تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، مع شباب بلوزداد، يوم الجمعة المقبل، على ملعب 5 جويلية.

وتنطلق صافرة مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

اقرأ أيضا:كولر في ورطة جديدة قبل مواجهة الاهلي وشباب بلوزداد

ويدير مباراة الاهلي وشباب بلوزداد، الحكم الرواندي صامويل اويكوندا، و يساعده كل من، موتوييمانا، وموجابا.

ويسعى المارد الأحمر إلى تحقيق الفوز من أجل حصد الثلاث نقاط، التي تقربه من التأهل للدور المقبل من البطولة الإفريقية الأغلى.

غيابات الاهلي أمام شباب بلوزداد

ويغيب عن الاهلي في هذا اللقاء، أبرز نجوم الفريق، أبرزهم محمد الشناوي، أحمد نبيل كوكا، عمر كمال، وسام أبو علي، محمد الضاوي كريستو.

بجانب الجنوب أفريقي بيرسي تاو، والمالي أليو ديانج، محمود متولي، كريم نيدفيد، خالد عبد الفتاح، بالإضافة إلى عمر كمال عبد الواحد، ومحمود الزنفلي.

تشكيل الاهلي المتوقع ضد شباب بلوزداد

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني- ياسر إبراهيم- محمد عبدالمنعم- على معلول.

الوسط: مروان عطية- عمرو السولية- إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات- كهربا- موديست.

معلق مباراة الاهلي

وسيتم إذاعة مباراة شباب بلوزداد ضد الاهلي عبر شاشة بي إن سبورتس القطرية، بصوت المعلق الرياضي محمد بركات.