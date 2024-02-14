أبرز المرشحين لمنصب نائب رئيس الاهلي بعد وفاة العامري

كشف الإعلامي أمير هشام، عن أبرز المرشحين على منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، بعد وفاة العامري فاروق.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح على مقعد نائب رئيس النادي الاهلي، خلفًا لـ العامري فاروق، الذي وافته المنية يوم 26 يناير 2024.

وقال الإعلامي أمير هشام في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني”بلس 90″، إن الاتجاه الأقرب داخل مجلس إدارة الاهلي، هو عدم استقالة أي عضو من المجلس للترشح على منصب نائب الرئيس.

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وأوضح هشام، أنه في حال عدم ترشح أي عنصر من داخل مجلس الإدارة سيكون هناك ترشيحات من خارج المجلس، للترشح على مقعد الراحل العامري فاروق.

وأشار إلى أن أبرز الأسماء التي ستكون مرشحة على المنصب في الاهلي، هم أحمد سعيد نائب رئيس النادي السابق، ومصطفى مراد فهمي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي السابق.

والجدير بالذكر أن الاهلي قرر تجهيز تكريم لـ العامري فاروق، سيتم الكشف عنه خلال الفترة المقبلة.