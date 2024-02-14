بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على زد في الدوري الممتاز الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق بيراميدز مع نظيره زد اف سي في السابعة من مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة 12 من بطولة الدوري الممتاز.

يدخل فريق الكرة الاول بنادي زد معتليًا صدارة مسابقة الدوري الممتاز المصري برصيد 19 نقطة في حين يحتل بيراميدز المركز الرابع في الترتيب برصيد 17 نقطة.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالى:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

في خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

في خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل

في خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي - دودو الجباس

ويفتقد فريق نادي بيراميدز لجهود المدافع الدولي وقائد الفريق علي جبر بعد الإصابة التى لحقت به خلال التدريب الأخير قبل لقاء زد بآلام على مستوى العضلة الضامة.