ضياء السيد: لم نأخذ مستحقاتنا من اتحاد الكرة بعد

ياسر رشاد - القاهرة - قال ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق أنه لم يحصل على مستحقاته المتأخرة من الاتحاد المصري لكرة القدم، منذ إقالته مع الجهاز الفني للفراعنة بقيادة كارلوس كيروش.

أضاف ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا يوجد جديد بشأن المستحقات المتأخرة لدى اتحاد الكرة.. لم نحصل عليها حتى الآن".

وواصل: "أخر شيء هو الوعد الذي حصلنا عليه من أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بالحصول عليها".

وأضاف: "لا أعرف أين الحل.. أنا ومحمد شوقي ووائل جمعة نطالب دائمًا بالحصول على هذه المستحقات في وسائل الإعلام".

واختتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "نحن عملنا بهذه الأموال، ويجب توجيه الرسائل الآن لوزير الشباب والرياضة وليس لاتحاد الكرة، فأشرف صبحي هو من حضر الاتفاق مع جمال علام، رئيس اتحاد الكرة".