إجراء جديد من كولر لسد العجز في وسط ملعب الاهلي

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي على تصعيد اللاعب الشاب مصطفى أبو الخير للتدرب مع الفريق الأول في مران اليوم، في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار كولر لإعجابه باللاعب الشاب؛ وذلك لتعويض غيابات وسط ملعب الاهلي، خاصة بعد إصابة كلا من أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية، وعدم الجاهزية الفنية لكريم نيدفيد.

وعلم “كورة 365” أن اللاعب الشاب مصطفى أبو الخير يحظى بإعجاب مارسيل كولر خاصة بعد أن تابعه في معسكر الفريق الأخير بالإمارات.

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ويستعد النادي الاهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر النادي الاهلي جدول ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط، جمعها المارد الأحمر من ثلاث مباريات، حيث حقق الفوز في مباراة وتعادل في مبارتين.