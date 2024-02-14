صدمة لـ جمهور الاهلي بشأن تجديد عقد علي معلول

فجر الإعلامي أمير هشام مفاجأة صادمة لجمهور الاهلي بشأن تجديد عقد علي معلول مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال هشام في تصريحاته ببرنامج “+90+ أن مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب قرر ترك ملف التجديد لعلي معلول بيد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر”.

وأضاف: كولر بيده قرار التجديد لعلي معلول، فمن الممكن أن يوافق على تجديد عقد علي معلول مع الاهلي أو يرفض؛ وهو ما سيجعل اللاعب له الحق في التوقيع لأي نادٍ بنهاية الموسم الجاري”.

اقرأ أيضًا: على خطى صلاح.. جناح الاهلي ينتقل للدوري السويسري

ويستعد علي معلول للسفر مع بعثة الاهلي اليوم إلى الجزائر، حيث يواجه المارد الأحمر نظيره شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الاهلي لتحقيق الفوز في مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة، لوضع قدمًا في الدور التالي من البطولة، خاصة وأن الاهلي يتصدر جدول ترتيب مجموعته برصيد خمس نقاط، جمعها من ثلاث مباريات.