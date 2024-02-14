وجه جديد يدعم الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

ياسر رشاد - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تصعيد لاعب جديد من قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء قبل لقاء شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل.

وتواجد مصطفى أبو الخير لاعب وسط فريق الشباب مواليد ٢٠٠٣ في مران الفريق الأول صباح اليوم الأربعاء.

ويعاني الأهلي غيابات مؤثرة في لقاء شباب بلوزداد خاصة في خط الوسط على رأسها المالي أليو ديانج وأحمد نبيل "كوكا" للإصابة وكريم وليد "نيدفيد" لعدم الجاهزية.

واشتكى عمرو السولية لاعب وسط الأهلي من إصابة في عضلة السمانة التي تعرض لها في مران الفريق أمس الثلاثاء.