جلسه فنيه للبرتغالي جوميز مع لاعبى الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - علي هامش مران الدفاع الجوي

الأربعاء 14/فبراير/2024 - 12:07 م 2/14/2024 12:07:19 PM

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين، على هامش مران اليوم الأربعاء،الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وشرح المدير الفني للاعبين بعض الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، ووجه لهم بعض النصائح، استعداداً للمباريات المقبلة التي سيخوضها الفريق محلياً وأفريقياً.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.