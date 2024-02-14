لوائح كاف تحرم الاهلي من صفقته الجديدة بـ دوري أبطال إفريقيا

وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” صدمة للنادي الاهلي بشأن التماسه لقيد محمود الزنفلي الحارس الجديد في قائمة الفريق الإفريقية، والذي تم انضمامه مؤخرًا بعد إصابة الشناوي.

ورفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” التماس النادي الاهلي بشأن قيد الزنفلي لأن اللاعب تم انضمامه للفريق بعد 31 يناير، وهو آخر موعد لتسجيل الصفقات الجديدة التي يتم التعاقد معها في الميركاتو الشتوي.

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وعلى الرغم من تقديم الاهلي ما يثبت أن الشناوي سيغيب عن الاهلي لمدة ثلاثة أشهر، إلا أن لوائح الكاف تحرم المارد الأحمر من قيد الزنفلي وهو ما سيجعله يستكمل بطولة دوري أبطال إفريقيا بالثنائي مصطفى شوبير وحمزة علاء.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر النادي الاهلي جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد خمس نقاط، جمعها الفريق من الفوز في مباراة والتعادل في مبارتين.