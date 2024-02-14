كاف يعلن تشكيل أمم أفريقيا 2023 المثالي..غياب مصري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل المثالي لبطولة أمم أفريقيا 2023، والتي استضافتها كوت ديفوار على ملاعبها، وشهدت غياب منتخب مصر.

وكان منتخب مصر خرج من دور الـ16 على يد الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح لتودع البطولة الأفريقية مبكرا.

وتوج منتخب كوت ديفوار ببطولة كأس أمم أفريقيا بعد انتصاره على نيجيريا بهدفين لهدف، سجلهما فرانك كيسي، وسابيستيان هالر، فيما سجل إيكونج هدف النسور الوحيد.

جاء تشكيل أفريقيا المثالي لبطولة "كان" 2023:

في حراسة المرمى: رونين ويليامز "جنوب أفريقيا".

في الدفاع: غيسلان كونان "كوت ديفوار"، أولا أينا "نيجيريا"، تروست إيكونج "نيجيريا"، شانيل إمبيمبا "الكونغو الديمقراطية".

في خط الوسط: جان ميشايل سيري "كوت ديفوار"، فرانك كيسيه "كوت ديفوار"، تيبوهو موكوينا "جنوب أفريقيا".

في الهجوم: الهجوم: يواني ويسا "الكونغو الديمقراطية"، إيمليو نسوي "الرأس الأخضر"، لوكمان "نيجيريا".