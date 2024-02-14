غدًا .. اتحاد الكرة يقدم حسام حسن وجهازه المعاون في مؤتمر صحفي

ياسر رشاد - القاهرة - يقدم اتحاد الكرة ، حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني رفقة جهازه المعاون ، في مؤتمر صحفي يقام مساء يوم غد الخميس بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وجاء تشكيل جهاز المنتخب الوطني بقيادة التوأم على النحو التالي:

طارق سليمان : مدرب عام

محمد عبد الواحد : مدرب

سعفان الصغير : مدرب حراس .

مانويل باريونوفو : مدرب أحمال "برازيلي "

وليد بدر : مدير إداري

كما تقرر استمرار الجهاز الطبي و الإداري .

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، قد وقع على عقود تولي التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم .

وقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة التهنئة للتوأم حسام و إبراهيم حسن على تولى تدريب منتخب مصر ، مع التأكيد على توفير جميع متطلبات المنتخب لتحقيق طموحات و آمال الجماهير المصرية .