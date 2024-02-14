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غدًا .. اتحاد الكرة يقدم حسام حسن وجهازه المعاون في مؤتمر صحفي

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ياسر رشاد - القاهرة - يقدم اتحاد الكرة ، حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني رفقة جهازه المعاون ، في مؤتمر صحفي يقام مساء يوم غد الخميس بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 


وجاء تشكيل جهاز المنتخب الوطني بقيادة التوأم على النحو التالي: 
طارق سليمان : مدرب عام
محمد عبد الواحد : مدرب
سعفان الصغير : مدرب حراس .
مانويل باريونوفو : مدرب أحمال "برازيلي "
وليد بدر : مدير إداري
كما تقرر استمرار الجهاز الطبي و الإداري .

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، قد وقع على عقود تولي التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم .
وقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة التهنئة للتوأم حسام و إبراهيم حسن على تولى تدريب منتخب مصر ، مع التأكيد على توفير جميع متطلبات المنتخب لتحقيق طموحات و آمال الجماهير المصرية .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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