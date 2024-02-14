عودة يعلن تشكيل المقاولون العرب لمباراة إنبي بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب تشكيل الذئاب لمباراة إنبي على ملعب الجبل الأخضر في الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل المقاولون العرب لمباراة إنبي:

عامر عامر في حراسة المرمى، أمير عابد ولؤي وائل وعبدالرحمن خالد جبنة ومحمد مجلي وجوزيف أوشايا وأحمد الشيمي وأحمد محمد عبدالعزيز وجواكيم أجيوي وأمادو أنياص ومحمد سالم.

دكة البدلاء:

محمود ابوالفتوح وياسين ياسر فاروق ويوسف عزب، عمر فتحي سافيولا وعمرو مرعي وأحمد عربي وزياد فرج وفراس بن عايفيه ومحمد عبدالناصر.

يأتي فريق المقاولون العرب في المركز السادس عشر في جدول الدوري الممتاز ويملك 7 نقاط، بعد خوضه 10 مباريات، بعدما حقق المقاولون الفوز في مباراة واحدة، وخسر 5 مباريات وتعادل في 4 أخرى، واحرز لاعبو المقاولون 12 هدفًا وتلقت شباكهم 18 هدفًا.