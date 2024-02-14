المغرب تنقذ الاهلي من ورطة كأس العالم للأندية 2025

حسم الاتحاد المغربي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” موعد بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة، التي تحتضنها المغرب.

وكان ثمة تخوف من قبل النادي الاهلي يشأن تضارب مواعيد بطولتي كأس العالم للأندية الموسعة التي يشارك فيها الاهلي وتلعب في أمريكا، وموعد بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 التي تلعب في المغرب.

وكان النادي الاهلي قد وقع في أزمة في بطولة كأس العالم للأندية عام 2022، حيث خاض البطولة بدون لاعبيه الدوليين؛ وذلك لانضمامهم لمنتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا التي توجت بها السنغال على حساب الفراعنة بالفوز بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة النهائية.

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وعلم “كورة 365” أن الاتحاد المغربي اتفق مع نظيره الإفريقي على انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا عام 2025 بعد انتهاء منافسات بطولة مونديال الأندية، والذي يشهد مشاركة خمسة أندية إفريقية في النسخة الموسعة التي تلعب لأول مرة بمشاركة 32 ناديًا من مختلف بلدان العالم.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية في شكلها الجديد، بمشاركة النادي الاهلي، حيث ستلعب في الفترة ما بين 15 يونيو و13 يوليو من عام 2025.