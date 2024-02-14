ثنائي ناري يقترب من الاهلي في الصيف.. أحدهم نجم الدوري الروسي

كشف الإعلامي محمد شبانة اليوم الأربعاء، عن اقتراب ثنائي ناري جديد من صفوف النادي الاهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

تسعى إدارة الاهلي دائماً، إلى دعم وتعزيز صفوف فريق المارد الأحمر، من أجل مواصلة المنافسة على جميع البطولات العالمية والإفريقية والمحلية.

وكان الاهلي قد دعم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المنتهية، بثلاث نجوم وهم عمر كمال عبد الواحد، والفلسطيني وسام أبو علي، ومحمود الزنفلي.

اقرأ أيضا:قرار مفاجئ في النصر السعودي بشأن مصير ساديو ماني

وأكد شبانة عبر برنامجه الإذاعى من الاخر المذاع على إذاعة شعبى fm، على أن الاهلي استقر على ضم ثنائي جديد في الصيف، من بينهما إياد العسقلاني نجم الدوري الروسي.

وقال شبانة: إياد العسقلاني سوف يكون أولى صفقات الاهـلي في الميركاتو الصيفي القادم خاصةً بعد انتقاله إلى نادى روستوف الروسي.

وأوضح: ” الاسماعيلي سوف يحصل على 20% من قيمة انتقال العسقلاني الى القلعة الحمراء، وذلك وفقًا للعقد المبرم بينه وبين النادى الروسي بالحصول على نسبة 20% من إعادة بيع اللاعب.

و أتم: “أسامة فيصل مهاجم الزمالك السابق والبنك الأهلى الحالى ضمن اهتمامات القلعة الحمراء فى الصيف القادم لتدعيم خط هجوم الأحمر”.