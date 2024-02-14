طبيب الزمالك يكشف تفاصيل جراحة الونش في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل الحالة الصحية، لمدافع الفريق محمود حمدي "الونش" بعدما أجرى جراحة الرباط الصليبي بأحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا.

وقال محمد أسامة، في تصريحات للمركز الإعلامي بالزمالك: العملية التي أجراها "الونش" تمت بنجاح، وحالة اللاعب جيدة، والطبيب الألماني الذي أجرى الجراحة للاعب قام بعمل منظار تشخيصي للإصابة، وبناءً عليه تقرر إجراء عملية بإعادة بناء الرباط الصليبي.

وأوضح أن اللاعب سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقا للبرنامج الخاص الذي سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني.

جدير بالذكر، أن محمود الونش تعرض للإصابة خلال المشاركة مع الزمالك في إحدى التدريبات، وقرر حسين لبيب رئيس النادي سفره على الفور إلى ألمانيا، بعدما أثبتت الأشعة إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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