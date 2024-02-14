بعثة الأهلي تطير إلى الجزائر استعدادا لمباراة بلوزداد

ياسر رشاد - القاهرة - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة منذ قليل في طريقها إلى الجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد، مساء الجمعة المقبل ضمت منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أدى الفريق مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش، حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع الجهاز المعاون قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الجوانب الفنية الخططية قبل أن يخوض الفريق فقرة إحماء بدنية واعقبها بتنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وبدأ الأهلي مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل، وفي الجولة الثانية تعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق، وفي الجولة الثالثة تعادل مع شباب بلوزداد بدون أهداف.