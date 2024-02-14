انريكي: إمبابي جاهز لقيادة باريس سان جيرمان أمام ريال سوسيداد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الأسباني لويس انريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي ان مهاجمه الدولي الفرنسي كيليان امبابي سيكون جاهزا لقيادة هجوم النادي العاصمى خلال المواجهة الهامة امام ريال سوسيداد الأسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوربا.

و كان كيليان امبابي قد غاب عن باريس سان جيرمان بسبب الإصابة في الكاحل الا ان لويس انريكي أكد ان الاعب سيكون جاهزا .

وقال لويس انريكي في المؤتمر الصحفي لمباراة باريس سان جيرمان و ريال سوسيداد : عندما يكون لديك لاعب بمثل إمكانيات كيليان امبابي فلابد ان يشارك لاطول فترة ممكنة في المباريات فهنا سيستفيد النادي ويستفيد الاعب ويكون الموقف افضل للجميع. اتمنى ان يظهر امبابي بمستواه المعروف في المباراة المقبلة وان ينجح في تقديم مباراة كبيرة تنتهي بفوزنا بهذه المواجهة .

وأضاف المدير الفني لباريس سان جيرمان: لو كانت المباراة التي شاركنا فيها قبل أربعة أيام مباراة نهائي لشارع فيها كيليان امبابي لكن ونظرا لأنها لم تكن على هذا المستوى فإن الأمر لم يكن يستحق المجازفة وفضلنا اراحته لمباراة ريال سوسيداد .

وحول ما اذا كانت مباراة ريال سوسيداد ربما تكون الأخيرة لكيليان امبابي مع باريس سان جيرمان على ملعبه في بطولة دوري أبطال أوربا حال خروج باريس سان جيرمان امام ريال سوسيداد وانتقال امبابي لريال مدريد مثلما يتردد حالا قال لويس انريكي : لا أعتقد هذا ولا أتصور ان يغادر كيليان امبابي باريس سان جيرمان . نحن لا نناقش هذا في الوقت الحالي وكل تركيزنا على كرة القدم .