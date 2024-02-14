"رغبة رمضان صبحي وتمرد لاعب الفريق".. كواليس أخبار الزمالك اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - ينشر موقع الخليج 365، كواليس أخبار نادي الزمالك على مدار اليوم الثلاثاء، بعدما استأنف الفريق تدريباته اليومية، علاوة على خضوع مدافع الفريق محمود الونش لجراحة الصليبي.

كواليس أخبار الزمالك اليوم:

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل جراحة الونش في ألمانيا

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل الحالة الصحية، لمدافع الفريق محمود حمدي "الونش" بعدما أجرى جراحة الرباط الصليبي بأحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"متمرد".. إيقاف لاعب الزمالك لأجل غير مسمى

كشف محمد عبدالله، المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2005، توقيع عقوبة مغلظة على عمار ياسر لاعب فريق الشباب، بعد الخسارة أمس من الأهلي في بطولة الجمهورية بهدفين دون رد، وإيقافه لأجل غير مسمى. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

حسين السيد: "توجد رغبة من رمضان صبحي بالانتقال إلى الزمالك"

أكد حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وجود اهتمام من لاعب بيراميدز رمضان صبحي، بالانتقال إلى الأبيض. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"غياب جابر وعلاج زياد".. تفاصيل تدريبات الزمالك وجلسة جوميز

واصل الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليومية، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

حسين السيد: "شيكابالا كان يحصل على راتب رمزي.. وتم تجاهل سبورتنج لشبونة"

كشف حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تفاصيل قضية مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، من صفقة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

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