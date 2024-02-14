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لاعب الزمالك الشاب يعتذر لزملائه وعبد الواحد السيد

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ياسر رشاد - القاهرة - بعد اعتراضه على استبداله فى قمة الشباب

الأربعاء 14/فبراير/2024 - 09:03 م 2/14/2024 9:03:38 PM
عمار ياسر

تقدم عمار ياسر مهاجم فريق ٢٠٠٥ لكرة القدم بنادى الزمالك  باعتذار إلى الجهاز الفني لفريقه بقيادة محمد عبد الله وكذلك لزملائه اللاعبين وأيضا عبد الواحد السيد على خلفية اعتراضه بطريقه غير لائقه على استبداله فى قمة الشباب التى أقيمت أمس على ملعب الزمالك وإنتهت بفوز الأهلى بهدفين نظيفين. 

وكتب اللاعب الشاب على صفحته الشخصيه أتقدم بالاعتذار إلى فريق ٢٠٠٥ جهاز فنى بقيادة الكابتن محمد عبد الله وزملائى بالفريق وكذلك للكابتن القدوة والمثل عبد الواحد السيد واكرر أن هذا الأمر ماهو إلا انفعال ملعب ولن يصدر منى مرة أخرى.

 

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عمار ياسر
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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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