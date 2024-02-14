"شقيق مدرب الزمالك".. من هو وليد بدر المدير الإداري لمنتخب مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الثلاثاء، تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن وشقيقه إبراهيم، وتواجد وليد بدر كمدير إداري للمنتخب الوطني.

وجاء تشكيل الجهاز الفني كالتالي:

طارق سليمان - مدرب عام

محمد عبد الواحد - مدرب

سعفان الصغير - مدرب حراس

البرازيلي مانويل باريونوفو - مدرب أحمال

وليد بدر - مدير إداري

ونستعرض لكم أبرز محطات وليد بدر كمدير إداري.

بدأ وليد بدر عمله كمدير إداري في نادي الزمالك، ومن ثم العمل في عدد من الأندية الأخرى.

وعمل كمدير إداري برفقة التوأم في 4 أندية وهم، سموحة والمصري والزمالك وفيوتشر، ليتم تعيينه للمرة الخامسة برفقة حسام حسن مع منتخب مصر الوطني.

الجدير بالذكر أن وليد بدر شقيق وائل بدر لاعب كرة السلة السابق، ومدرب فريق الزمالك لكرة السلة الحالي.

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