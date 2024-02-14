رسميا.. تعيين إبراهيم صلاح مديرا فنيا لفريق الزمالك 2003

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، محمد حلمي، تعيين إبراهيم صلاح لاعب النادي السابق مديرا فنيا لفريق الشباب مواليد 2003.

وقال محمد حلمي أن سامح إسماعيل المدير الفني الأسبق للفريق تقدم باعتذار عن مع الفريق، وبالفعل تم قبول اعتذاره وتعيين إبراهيم صلاح بدلا منه.

وأكد أن إبراهيم صلاح سيبدأ عمله بداية من الغد، استعدادا لمواجهة فاركو يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية.

اقرأ أيضًا:

"بسبب محمد صلاح".. إيقاف مشجع إيفرتون لمدة 3 سنوات

مصدر يكشف لمصراوي حقيقة عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح

"متمرد".. إيقاف لاعب الزمالك لأجل غير مسمى