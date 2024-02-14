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رسميا.. تعيين إبراهيم صلاح مديرا فنيا لفريق الزمالك 2003

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، محمد حلمي، تعيين إبراهيم صلاح لاعب النادي السابق مديرا فنيا لفريق الشباب مواليد 2003.

وقال محمد حلمي أن سامح إسماعيل المدير الفني الأسبق للفريق تقدم باعتذار عن مع الفريق، وبالفعل تم قبول اعتذاره وتعيين إبراهيم صلاح بدلا منه.

وأكد أن إبراهيم صلاح سيبدأ عمله بداية من الغد، استعدادا لمواجهة فاركو يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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