تفاصيل جديدة عن عقد حسام حسن مع منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - قدم الكابتن إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، التهنئة للكابتن حسام حسن على توليه مهمة تدريب منتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وقال الكومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعيد، ببرنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس": "الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن وجهازهم إضافة كبيرة جدًا لتدريب المنتخب المصري، فهما نجوم كبار على مستوى التدريب، ومجلس الإدارة لديه كل الثقة في إعادة منتخب مصر مرة أخرى للريادة، وإن شاء الله بداية موفقة، والجميع سعيد بتولي الكابتن حسام المسؤولية".

وأضاف الكومي أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل التعاقد مع الكابتن حسان حسن يوم الخميس المقبل، ولا نريد أن نستبق الأحداث، معقبًا: "الكابتن حسام النهاردة قال كلمة أثرت في الجميع، عندما تم الحديث عن حقوق الطرف الأول والطرف الثاني في التعاقد قال مفيش طرف أول ولا طرف تاني، احنا كلنا طرف واحد، الناس كلها تريد خدمة بلادها ومنتخبها، ونريد أن نعالج الاخطاء التي حدثت الفترة المقبلة ، حسام حسن لم يتحدث في أي أمور مادية وكل هامة أن نكون يد واحدة لإعادة المنتخب مرة أخرى إلى الطريق الصحيح".

ولفت إلى أن مجلس اتحاد الكرة بالكامل على قلب رجل واحد، والكابتن حازم إمام تحدث مع الكابتن حسام حسن، وكذلك الكابتن محمد بركات.

وتابع أن الشؤون القانونية باتحاد الكرة تقوم بالمفاوضات مع فيتوريا مدير منتخب مصر السابق على إنهاء تعاقده، والأمور تسير بشكل جيد، وإذا لم يتنازل مدرب منتخب مصر عن جزء من مستحقاته فسيتم تقسيطها على أربع شهور.