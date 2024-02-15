حمادة صدقي: الكرة الأفريقية ضعيفة.. قوية على المستوى البدني

ياسر رشاد - القاهرة - قال الكابتن حمادة صدقي، المدرب السابق لمنتخب مصر، إن المدرب في الماضي كان يعمل كل شيء، ولكن الفترة الأخيرة شهدت تطورات كبيرة في كرة القدم، مشيرًا إلى أن التكتيك موجودة في كرة القدم بنسبة 90%، وكل مدرب لديه فلسفة في إدارة المنتخب.

وتابع "صدقي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سعيد، ببرنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن فلسفة المدرب في أوروبا تكمن في التحولات الجمهورية، لكي يكون قادر على تحويل الفريق بعد قطع الكرة، معقبًا: "كرة القدم شهدت تطورات رهيبة على مستوى التكتيك أو على المستوى البدني".

وأوضح أن الكرة الإفريقية ضعيفة، ولكنها على المستوى البدني قوية جدًا للغاية، مضيفًا أن اختيار الكابتن حسام حسن لتولي مهمة تدريب منتخب مصر وربط العقد بتصفيات كأس العالم أمر جيد، معقبًا: "على الورق من المفترض أن يصعد منتخب مصر لتصفيات كأس العالم، خاصة وأن مصر ما زالت هي الأقوى والأفضل بين المنتخبات الإفريقية".