يقدم “كورة 365” موعد مباراة الفريق الكروي الأول بنادي النصر ضد نظيره الفيحاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وتمكن فريق النصر من الفوز على نظيره الفيحاء بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجل هدف الفوز لصالح النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 81، بعد تمريرة رائعة بالكعب من بروزوفيتش.

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موعد مباراة النصر ضد الفيحاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

سيلاقي فريق النصر نظيره الفيحاء، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير الجاري.

وستنطلق صافرة بداية مباراة النصر ضد الفيحاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق النصر قد تأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما احتل صدارة المجموعة الخامسة، برصيد 14 نقطة من 6 مباريات.

فيما تأهل الفيحاء لثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط.