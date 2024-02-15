كيروش يحسم موقفه من تدريب منتخب الجزائر

حسم المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، موقفه بخصوص العرض المقدم له لقيادة منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، خلفًا لـ جمال بلماضي.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قد أعلن إقالة جمال بلماضي المدير الفني لـ منتخب الجزائر، بعد وداع كأس أمم أفريقيا.

وودع منتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي، بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، من دور المجموعات، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

اقرأ أيضا.. اتفاق سري بين الزمالك وزيزو يمهد رحيله.. إعلامي يفجرها

وذكر موقع “GOAL FRANCE”، أن البرتغالي كارلوس كيروش، رفض عرض الجزائر لتدريب الخضر.

وأشار الموقع إلى أن المفاوضات بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم، والمدرب البرتغالي كيروش، قد أغلقت نهائيا.

وكان الاتحاد القطري لكرة القدم قد أقال كيروش في شهر ديسمبر الماضي من قيادة العنابي قبل منافسات بطولة كأس أمم آسيا 2023.

والجدير بالذكر أن كيروش، قد وصل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا في النسخة الماضية مع منتخب مصر، ولكنه خسر اللقب لحساب السنغال.