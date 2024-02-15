ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق ميلان الإيطالي نظيره فريق رين الفرنسي مساء اليوم الخميس، في الدور الملحق من بطولة الدوري الأوروبي، والتي يحتضنها ملعب سان سيرو.

موعد مباراة ميلان ضد رين في الدوري الأوروبي

وتنطلق صافرة مباراة ميلان ضد رين الفرنسي على ملعب سان سيرو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تذاع مباراة ميلان ضد رين في الدوري الأوروبي عبر قناة beIN Sports HD 1.

تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة رين في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى : مايك مانين.

في خط الدفاع : ثيو هيرنانديز –جابي – سيمون كيير – أليساندرو فلورينزي.

في خط الوسط : رفاييل لياو – ياسين عادل – لوفتس شيك – تيجاني – بوليسيتش.

في خط الهجوم : أوليفير جيرو.

قرعة الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة الدور المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، والتي أجريت بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية عن مواجهات قوية والتي جاءت كالتالي.

مباريات ملحق الدوري الأوروبي

بنفيكا البرتغالي ضد تولوز الفرنسي

فينورد الهولندي ضد روما الإيطالي

براجا البرتغالي ضد كاراباج الأذربيجاني

جالطة سراي التركي ضد سبارتا براج التشيكي

لانس الفرنسي ضد فرايبورج الألماني

ميلان الإيطالي ضد رين الفرنسي

شاختار الأوكراني ضد مارسيليا الفرنسي

يونج بويز السويسري ضد سبورتينج لشبونة البرتغالي