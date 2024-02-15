جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستكمل اليوم منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم للموسم الجاري 2023 – 2024، حيث تقام 3 مواجهات قوية ومرتقبة نرصدها لكم في السطور التالية:

الاتحاد ضد نافباخور ..

يحل فريق الاتحاد السعودي ضيفًا ثقيلًا على نافباخور الأوزبكي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما على ملعب استاد مركزي، بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء مباراة الاتحاد ضد نافباخور في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ستذاع مباراة الاتحاد ضد نافباخور عبر قنوات beIN Sports AFC HD بصوت المعلق عصام الشوالي، و SSC1 HD بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي وحاتم بطيشة، و Alkass Nine HD بصوت سمير اليعقوبي، و Abu Dhabi Sports Asia 1 بصوت المعلق محمد الشامسي.

الهلال ضد سباهان ..

يستعد فريق الهلال لخوض مباراة مهمة ضد سباهان الإيران مساء اليوم الخميس على ملعب استاد نقش جهان، بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت أبو ظبي.

ستذاع مباراة الهلال ضد سباهان عبر قنوات beIN Sports AFC HD بصوت المعلق عامر الخوذيري، و SSC1 HD بصوت فهد العتيبي، وAlkass Nine HD بصوت المعلق المتميز خليل البلوشي، Abu Dhabi Sports Asia 1 بصوت أحمد حامد.